『ヤサカ(YASAKA) 卓球 ラケット 馬林ソフトカーボンSTR YM11【お歳暮】』はヤフオクでから05月08日 20時 46分に出品され05月08日 20時 46分に終了予定です。即決価格は7,732円に設定されています。現在920件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ヤサカ(YASAKA) 卓球 ラケット 馬林ソフトカーボンSTR YM11
【商品説明】
・オフェンシブタイプ(シェイクハンド)
・グリップ:ストレート
・サイズ:250×138mm
・スピード目安:9-
・合板:5枚・カーボン2枚
・打球感:ややハード
・板厚:6.0mm
・重さ:90±5g
【サイズ】
高さ : 3.90 cm
横幅 : 16.80 cm
奥行 : 27.60 cm
重量 : 240.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7732円
920 入札履歴
終了
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