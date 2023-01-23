『ヤサカ(YASAKA) 卓球 ラケット 馬林ソフトカーボンSTR YM11【お歳暮】』はヤフオクでから05月08日 20時 46分に出品され05月08日 20時 46分に終了予定です。即決価格は7,732円に設定されています。現在920件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ヤサカ(YASAKA) 卓球 ラケット 馬林ソフトカーボンSTR YM11



【商品説明】

・オフェンシブタイプ(シェイクハンド)

・グリップ:ストレート

・サイズ:250×138mm

・スピード目安:9-

・合板:5枚・カーボン2枚

・打球感:ややハード

・板厚:6.0mm

・重さ:90±5g



【サイズ】

高さ : 3.90 cm

横幅 : 16.80 cm

奥行 : 27.60 cm

重量 : 240.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。