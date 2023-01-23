『ニコモデル 1/700 イタリア海軍 サン・ジョルジョ級 嚮導駆逐艦 サン・マルコ 1950年 レジンキット PN07011【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 07時 02分に出品され03月29日 07時 02分に終了予定です。即決価格は7,731円に設定されています。現在657件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ニコモデル 1/700 イタリア海軍 サン・ジョルジョ級 嚮導駆逐艦 サン・マルコ 1950年 レジンキット PN07011
【商品説明】
・1/700スケール未塗装レジン製組み立てキット
・エッチングパーツが付属
・ニコモデル・Niko Model (ポーランド)輸入レジンキット
・組み立て塗装が必要なレジンキット。別途、接着剤や工具、塗料等が必要。
【サイズ】
高さ : 3.20 cm
横幅 : 8.20 cm
奥行 : 28.20 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7731円
657 入札履歴
終了
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