『ニコモデル 1/700 イタリア海軍 サン・ジョルジョ級 嚮導駆逐艦 サン・マルコ 1950年 レジンキット PN07011【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 07時 02分に出品され03月29日 07時 02分に終了予定です。即決価格は7,731円に設定されています。現在657件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ニコモデル 1/700 イタリア海軍 サン・ジョルジョ級 嚮導駆逐艦 サン・マルコ 1950年 レジンキット PN07011



【商品説明】

・1/700スケール未塗装レジン製組み立てキット

・エッチングパーツが付属

・ニコモデル・Niko Model (ポーランド)輸入レジンキット

・組み立て塗装が必要なレジンキット。別途、接着剤や工具、塗料等が必要。



【サイズ】

高さ : 3.20 cm

横幅 : 8.20 cm

奥行 : 28.20 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。