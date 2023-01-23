『エスエスケイ トートバッグ EBA7004 Dブルー×ホワイト (6310)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 03時 10分に出品され03月30日 03時 10分に終了予定です。即決価格は7,731円に設定されています。現在375件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エスエスケイ トートバッグ EBA7004 Dブルー×ホワイト (6310)



【商品説明】

・ショルダー全長:62cm

・タテ35cmxヨコ(上部51cmx底部37cm)xマチ16cm

・ポケットの数:6(外側3/内側3)

・付属ポーチ:タテ26cmxヨコ34cmxマチ2.5cm/ポケットの数:1(外側1/内側0)/重量:430g

・収納可能サイズ: 21-30L

・留め具の種類: ファスナー

・表地: 合成皮革

・重量:980g



【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 41.00 cm

奥行 : 43.20 cm

重量 : 1.58 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。