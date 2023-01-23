『エスエスケイ トートバッグ EBA7004 Dブルー×ホワイト (6310)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 03時 10分に出品され03月30日 03時 10分に終了予定です。即決価格は7,731円に設定されています。現在375件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エスエスケイ トートバッグ EBA7004 Dブルー×ホワイト (6310)
【商品説明】
・ショルダー全長:62cm
・タテ35cmxヨコ(上部51cmx底部37cm)xマチ16cm
・ポケットの数:6(外側3/内側3)
・付属ポーチ:タテ26cmxヨコ34cmxマチ2.5cm/ポケットの数:1(外側1/内側0)/重量:430g
・収納可能サイズ: 21-30L
・留め具の種類: ファスナー
・表地: 合成皮革
・重量:980g
【サイズ】
高さ : 6.60 cm
横幅 : 41.00 cm
奥行 : 43.20 cm
重量 : 1.58 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7731円
375 入札履歴
終了
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