【2023 NEW】タブレット PC 本体 android12 8インチ 8GB+256GB 安い 5G wi-fiモデル ネット授業 通話対応 在宅勤務 コスパ simフリー GPS 大人気【2025年度カレンダ】

商品情報

8.1インチ Wi-fiモデル

最新Android12搭載タブレット

超軽量で薄く使い勝手が良く、仕事・勉強・出張など、持ち運びにも最適です



商品特徴

Wi-Fi、GPS、通話等の多機能付き安価SIMフリータブレットです。SIMカードがなくてもWi-Fi経由でインタネットを利用できます



スペック

CPU：MTK6582

RAM :8GB

ROM:128GB

液晶サイズ：8.1インチ

OS：Android12

解像度：1280＊800/1920*1200

カメラ：フロント(200万画素) リア(500万画素)

WIFI:2.4GHz/5.0GHz

MicroSDカード別売、128GBが追加可

GPS：衛星 GPS対応

I/Oポート：内蔵スピーカー、マイク、4G/5GSIM

(契約simカード使えかねます)

バッテリー：8800mAh

動画鑑賞や学習ツール、電子書籍閲覧用に最適です

進学祝い/就職祝い/入学祝い/卒業祝い/プレゼント/お祝い/ギフト/贈り物/父の日/誕生日

プレゼント/お祝い/ギフト/誕生日