『【2023 NEW】タブレット PC 本体 android12 8インチ 8GB+256GB 安い 5G wi-fiモデル ネット授業 通話対応 在宅勤務 コスパ simフリー GPS 大人気【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月01日 08時 48分に出品され04月01日 08時 48分に終了予定です。即決価格は7,731円に設定されています。現在898件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
8.1インチ Wi-fiモデル
最新Android12搭載タブレット
超軽量で薄く使い勝手が良く、仕事・勉強・出張など、持ち運びにも最適です
商品特徴
Wi-Fi、GPS、通話等の多機能付き安価SIMフリータブレットです。SIMカードがなくてもWi-Fi経由でインタネットを利用できます
スペック
CPU：MTK6582
RAM :8GB
ROM:128GB
液晶サイズ：8.1インチ
OS：Android12
解像度：1280＊800/1920*1200
カメラ：フロント(200万画素) リア(500万画素)
WIFI:2.4GHz/5.0GHz
MicroSDカード別売、128GBが追加可
GPS：衛星 GPS対応
I/Oポート：内蔵スピーカー、マイク、4G/5GSIM
(契約simカード使えかねます)
バッテリー：8800mAh
動画鑑賞や学習ツール、電子書籍閲覧用に最適です
進学祝い/就職祝い/入学祝い/卒業祝い/プレゼント/お祝い/ギフト/贈り物/父の日/誕生日
プレゼント/お祝い/ギフト/誕生日
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落札価格7731円
898 入札履歴
終了
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