『ビットトレードワン TracXcroll トラックボールをクリエイターデバイスに変えるUSB接続機器 BFTCXL【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月10日 05時 22分に出品され04月10日 05時 22分に終了予定です。即決価格は7,731円に設定されています。現在232件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ビットトレードワン TracXcroll トラックボールをクリエイターデバイスに変えるUSB接続機器 BFTCXL



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 11.20 cm

奥行 : 14.80 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れの可能性がございます。その際は、別途ご連絡させていただきます。