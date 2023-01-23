『ハウスBM 換気コアドリル KALH ALC用 KALH-150 (ヘッド)【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 18時 34分に出品され04月24日 18時 34分に終了予定です。即決価格は7,731円に設定されています。現在658件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ALC(ピアノ線、鉄筋入り)、石膏ボードの穴あけ作業に。

サイズ(φ):150

有効長(mm):150