『cooyin リケーブル 0.78-2pin 3.5mm 単結晶銅+銀メッキ単結晶銅 8芯 アップグレードケーブル バランスケーブル PVC外被【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月05日 12時 06分に出品され04月05日 12時 06分に終了予定です。即決価格は7,731円に設定されています。現在310件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【 素材及び外部影響対策 】 導体：単結晶銅+銀メッキ単結晶銅。 芯線数：8芯。 シールド層素材：PVC。 プラグ素材：金メッキ。 ?各内芯線のクローストークを防ぎ、伝送の安定性を保証でき、電磁波の影響またはタッチノイズなどの心配はありません。 【 良い点 】 音質を高められ、音をよりはっきりさせ、ディティールと解像度の表現を向上させました。また、プラグの接続性が良く、接続不良の問題になりません。更に、耳かけ部分が柔らかく、耳にしっかりフィット。 【 基本仕様 】 色：紫色。 線径：約4AWG（5.03mm）。 抵抗：約0.84?。 プラグ型：I型（L型カスタム可能）。 長さ：120cm+/-1.0cm。 作り方：手編み。 断面積：約21.15mm?。 包装及び附属品：木製箱、クリップ、結束バンド。 包装サイズ：10.5 x 7