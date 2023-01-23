『JBL GO2 - Waterproof Ultra Portable Bluetooth Speaker - Cinnamon 平行輸入【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 18時 05分に出品され03月08日 18時 05分に終了予定です。即決価格は7,731円に設定されています。現在78件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Speaker・Cinnamon 4.3 x 4.5 x 1.5 JBLGO2CINNAMONAM

・・Color:CinnamonStyle:Speaker

・ワイヤレスBluetoothストリーミング

・5 hours of playtime

・IPX7防水

・スピーカーフォン

・オーディオケーブル入力