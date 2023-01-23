『造花 インテリア ローズバンチ お洒落 雑貨 ナチュラル 飾り 部屋装飾 花束 ブーケ フェイクグリーン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 08時 59分に出品され03月23日 08時 59分に終了予定です。即決価格は7,731円に設定されています。現在878件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【品名】:飾り用造花

【素材】:絹

【カラー】：全10色

【サイズ】：全長45cm 花の高さ6cm 花の直径9.5cm

【内容】：1束（花10輪）