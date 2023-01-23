『Sweet Mommy 袴 ロンパース ベビー 着物 カバーオール 日本製和柄ちりめん オーガニックコットン裏地 女の子 桃の節句 ひな祭り【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 03時 57分に出品され03月27日 03時 57分に終了予定です。即決価格は7,730円に設定されています。現在700件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Sweet Mommy 袴 ロンパース ベビー 着物 カバーオール 日本製和柄ちりめん オーガニックコットン裏地 女の子 桃の節句 ひな祭り
【商品説明】
・【ディテールにもこだわり】男の子は十文字結び、女の子はサテンリボン。細部まで「和」テイストを再現。
・【大人気！Sweet Mommyのベビーシリーズ】特別な日は和服で！選べる和柄が嬉しいベビー袴。
・【赤ちゃんのお肌に優しい】日本製ちりめんとオーガニックコットンローンの裏地付き。
・【身頃】ポリエステル100％【スカート】ポリエステル100％【裏地】オーガニックコットン100％【半襟部分】オーガニックコットン100％
・サイズ (cm)： 50-70(着丈50，肩幅22，身幅60，袖丈24）、80(55，23，62，25)、90（60，24，66，26）
【サイズ】
高さ : 3.50 cm
横幅 : 29.50 cm
奥行 : 34.80 cm
重量 : 280.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7730円
700 入札履歴
終了
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