『プロモンテ(PuroMonte) キャンプ アウトドア マット エアマット135 PMT135 Mグレー(MGRY)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 04時 28分に出品され03月22日 04時 28分に終了予定です。即決価格は7,730円に設定されています。現在325件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

プロモンテ(PuroMonte) キャンプ アウトドア マット エアマット135 PMT135 Mグレー(MGRY)



【商品説明】

・サイズ:長さ135×幅51×厚さ2.5cm(165cm以下の方の肩から下をカバー)

・収納サイズ:27×?13.5cm

・素材:表面・裏面/ポリエステルリップ30D

・重量:約360g

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【サイズ】

高さ : 11.80 cm

横幅 : 14.30 cm

奥行 : 32.79 cm

重量 : 370.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。