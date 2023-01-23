『プロモンテ(PuroMonte) キャンプ アウトドア マット エアマット135 PMT135 Mグレー(MGRY)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 04時 28分に出品され03月22日 04時 28分に終了予定です。即決価格は7,730円に設定されています。現在325件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
プロモンテ(PuroMonte) キャンプ アウトドア マット エアマット135 PMT135 Mグレー(MGRY)
【商品説明】
・サイズ:長さ135×幅51×厚さ2.5cm(165cm以下の方の肩から下をカバー)
・収納サイズ:27×?13.5cm
・素材:表面・裏面/ポリエステルリップ30D
・重量:約360g
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【サイズ】
高さ : 11.80 cm
横幅 : 14.30 cm
奥行 : 32.79 cm
重量 : 370.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7730円
325 入札履歴
終了
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