『寿工芸 水槽 パワーサーモ ET-620XD【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 14時 47分に出品され03月15日 14時 47分に終了予定です。即決価格は7,730円に設定されています。現在725件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
寿工芸 水槽 パワーサーモ ET-620XD
【商品説明】
・原産国:中華人民共和国
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :7.1×3.8×14.8cm
・本体重量:0.35kg
【サイズ】
高さ : 9.00 cm
横幅 : 10.30 cm
奥行 : 20.70 cm
重量 : 460.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7730円
725 入札履歴
終了
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