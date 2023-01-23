『エフスタイル 二つ折り財布 パンチング ミドルウォレット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 07時 34分に出品され03月17日 07時 34分に終了予定です。即決価格は7,730円に設定されています。現在661件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エフスタイル 二つ折り財布 パンチング ミドルウォレット



【商品説明】

・カードポケット:あり

・タテ10cmxヨコ14cmxマチ3cm

・小銭入れ:あり

・札入れ:あり

・留め具の種類: ファスナー

・表地: フェイクレザー



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 11.00 cm

奥行 : 15.20 cm

重量 : 260.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ エフスタイル

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パンチング

ミドルウォレット