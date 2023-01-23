『エフスタイル 二つ折り財布 パンチング ミドルウォレット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 07時 34分に出品され03月17日 07時 34分に終了予定です。即決価格は7,730円に設定されています。現在661件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エフスタイル 二つ折り財布 パンチング ミドルウォレット
【商品説明】
・カードポケット:あり
・タテ10cmxヨコ14cmxマチ3cm
・小銭入れ:あり
・札入れ:あり
・留め具の種類: ファスナー
・表地: フェイクレザー
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 11.00 cm
奥行 : 15.20 cm
重量 : 260.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7730円
661 入札履歴
終了
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