『(ユニフレーム)UNIFLAME スキレット 10インチ/661062 uf-661062【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 13時 15分に出品され03月17日 13時 15分に終了予定です。即決価格は7,730円に設定されています。現在514件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
(ユニフレーム)UNIFLAME スキレット 10インチ/661062 uf-661062
【商品説明】
・カラー:-
・サイズ:鍋径:約25.0×5.0（深さ）cm 全長:約39cm
・ブランド:UNIFLAME/ユニフレーム
・商品:スキレット 10インチ
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7730円
514 入札履歴
終了
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