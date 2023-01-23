『The First and Second Letters to the Thessalonians (Hardcover)【お歳暮】』はヤフオクでから04月15日 00時 34分に出品され04月15日 00時 34分に終了予定です。即決価格は7,729円に設定されています。現在59件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【お取り寄せ・キャンセル不可の商品】：2週間~4週間でお届け（お急ぎの方はご遠慮ください。） ／ 【本の説明】404ページ 166*245mm 言語： English 国： アメリカ 753g ISBN : 9780802863621
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