『プロジェクトミュー (Project μ) ブレーキパット 【 D1-SPEC ZERO 】リア R101D1Z【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 17時 20分に出品され05月02日 17時 20分に終了予定です。即決価格は7,729円に設定されています。現在421件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【 ご注意：ご購入後の当店からのメールを必ずご確認ください 】

取付位置：リア

材質：スーパーグラファイトメタリック

温度域：0〜550