『regettacanoe(リゲッタカヌー) サイドコアハイカットシューズ カジュアルシューズ (cjft004-cha)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 17時 14分に出品され04月09日 17時 14分に終了予定です。即決価格は7,729円に設定されています。現在956件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 素材：合成皮革・合成底（ＥＶＡ・ＴＰＲ）

原産国：日本

【カラー】(cha)