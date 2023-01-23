『regettacanoe(リゲッタカヌー) サイドジップツキスエードチョウブーツ カジュアルシューズ (cjfs002c-rbr)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 18時 03分に出品され03月31日 18時 03分に終了予定です。即決価格は7,729円に設定されています。現在724件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 素材：合成皮革・合成底（ポリウレタン）

原産国：日本

【カラー】(rbr)