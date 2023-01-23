『日本豊受自然農 スパジリック ビーC(特大) 135g【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 04時 04分に出品され03月31日 04時 04分に終了予定です。即決価格は7,729円に設定されています。現在584件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
日本豊受自然農 スパジリック ビーC(特大) 135g
【商品説明】
・内容量:135g
・原産国:日本
・商品サイズ (幅×奥行×高さ) :80mm×50mm
【サイズ】
高さ : 4.80 cm
横幅 : 7.00 cm
奥行 : 7.40 cm
重量 : 220.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7729円
584 入札履歴
終了
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