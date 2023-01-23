『Moosy Life 霧中 すりガラス アクリル 化粧品 スキンケア メイク収納 コレクションケース MS01【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 10時 10分に出品され03月27日 10時 10分に終了予定です。即決価格は7,729円に設定されています。現在468件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Moosy Life 霧中 すりガラス アクリル 化粧品 スキンケア メイク収納 コレクションケース MS01



【商品説明】

・MoosyLifeの「ローズゴールド収納ボックス」とのマッチングがいい！ニーズに応じて独自のメイク卓上空間を作成する！

・すべての女の子が持っている必要がある収納ボックス！どんな祝日にも適しています！女の子がストレージの問題を解決するのに役立ちます！

・ハイからローまでのすべてのスキンケアを収納できます！

・仕切り棚付きのは収納の可能性を高める！口紅、アクセサリーなどの小物の収納にも問題ありません！

・高品質のアクリル製！構造は非常に固くて耐久性があります！



【サイズ】

高さ : 12.40 cm

横幅 : 33.00 cm

奥行 : 40.80 cm

重量 : 2.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。