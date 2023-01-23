『ローズガーデンバス プチフルール ブラック 160包【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 03時 17分に出品され03月21日 03時 17分に終了予定です。即決価格は7,729円に設定されています。現在539件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ローズガーデンバス プチフルール ブラック 160包



【商品説明】

・カラー：ライトイエロー

・内容量：20g

・原産国：日本

・成分：炭酸水素Na、硫酸Na、香料、マロニエエキス、ブドウ葉エキス、ハマメリス葉エキス、センチフォリアバラ花エキス、セイヨウキズタ葉/茎エキス、オトギリソウ花/葉/茎エキス、アルニカ花エキス、水、シリカ、DPG、BG、黄202（1）

・香り：ローズの香り



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。