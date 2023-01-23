『サンワダイレクト HDMI切替器 マトリックス 4K / 30Hz対応 4入力2出力 リモコン付き 光 同軸デジタル 出力付き 400-SW027【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 05時 22分に出品され03月05日 05時 22分に終了予定です。即決価格は7,729円に設定されています。現在330件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ：4K/30Hz
4台のHDMI機器の映像・音声を2台のテレビやプロジェクターにそれぞれ切り替えて出力できるマトリックス型HDMI切替器です。
4K/30Hz解像度 3，840*2，160 に対応しており(※1)、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
HDCP High-bandwidth Digital Content Protection 対応製品です。*DTS Digital、Dolby Digital(DTS-HD、Dolby True HD)に対応しています。(※HDMI入出力側)
3.5ミリステレオミニジャック、同軸デジタル出力、光デジタル出力 角型 の3つの音声出力を搭載しています。(※外部音声出力は、出力A OUTPUT A の音声が出力されます。)
家電＆カメラ/オーディオ/ホームオーディオアクセサリ/AV機器配線用品/AVセレクター
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落札価格7729円
330 入札履歴
終了
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