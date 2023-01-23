『プラッツ 犬用ハーネス スポーン ハルター トレーニング ハーネス L 大型犬用 レッド【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 20時 34分に出品され04月15日 20時 34分に終了予定です。即決価格は7,729円に設定されています。現在490件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
プラッツ 犬用ハーネス スポーン ハルター トレーニング ハーネス L 大型犬用 レッド
【商品説明】
・Sporn Training Dog Halter - Large
・l
【サイズ】
高さ : 4.90 cm
横幅 : 10.79 cm
奥行 : 18.90 cm
重量 : 150.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7729円
490 入札履歴
終了
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