『プラッツ 犬用ハーネス スポーン ハルター トレーニング ハーネス L 大型犬用 レッド【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 20時 34分に出品され04月15日 20時 34分に終了予定です。即決価格は7,729円に設定されています。現在490件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

プラッツ 犬用ハーネス スポーン ハルター トレーニング ハーネス L 大型犬用 レッド



【商品説明】

・Sporn Training Dog Halter - Large

・l



【サイズ】

高さ : 4.90 cm

横幅 : 10.79 cm

奥行 : 18.90 cm

重量 : 150.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。