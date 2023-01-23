『PetSafe Japan ペットセーフ ドリンクウェル 360 ペットファウンテン 3.8リットル容量 自動給水器 D360JP-RE-18【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 04時 43分に出品され03月28日 04時 43分に終了予定です。即決価格は7,729円に設定されています。現在677件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ペットにいつでも新鮮でろ過されたおいしい水を供給する、活性炭フィルター付きのペット用自動給水器です。複数の水流と円形のデザインにより、ペットはどの角度からでも水を飲むことができるため、複数のペットを飼っているご家庭に最適。低電圧(12V)システムは、ポンプが簡単に外せるようインラインプラグになっています。水量調節可能コントロール付き。