『SEKAI NO OWARI / BLUE PLANET ORCHESTRA 【初回生産限定デラックス盤】(Blu-ray+2CD+α) 〔BLU-RAY DISC〕【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 06時 06分に出品され04月04日 06時 06分に終了予定です。即決価格は7,729円に設定されています。現在478件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
発売日:2022年08月10日 / ジャンル:ジャパニーズポップス / フォーマット:BLU-RAY DISC / 組み枚数:3 / レーベル:ユニバーサル / 発売国:日本 / 商品番号:TYXT-19024 / その他:2CD付き， 初回限定盤 / アーティストキーワード:Sekai No Owari SEKAI NO OWARI SEKAINOOWARI sekainoowari sekaowa 世・・・ / タイトルキーワード:ブルー プラネット オーケストラ TYXT-19024
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