『アンブロ リュックサック バックパック 30L はっ水 止水ファスナー 再帰反射 消臭 PCポケット ペットボトル収納 通学 通勤 メンズ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 07時 25分に出品され03月14日 07時 25分に終了予定です。即決価格は7,729円に設定されています。現在28件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アンブロ リュックサック バックパック 30L はっ水 止水ファスナー 再帰反射 消臭 PCポケット ペットボトル収納 通学 通勤 メンズ



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダーストラップ

・タテ48cmxヨコ32cmxマチ16cm

・ポケットの数:5(外側4/内側1)

・メイン素材: ポリエステル

・留め具の種類: ファスナー

・耐水性能なし

・表地: ポリエステル

・重量:800g



【サイズ】

高さ : 8.40 cm

横幅 : 43.10 cm

奥行 : 45.60 cm

重量 : 820.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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