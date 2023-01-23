『アンブロ リュックサック バックパック 30L はっ水 止水ファスナー 再帰反射 消臭 PCポケット ペットボトル収納 通学 通勤 メンズ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 07時 25分に出品され03月14日 07時 25分に終了予定です。即決価格は7,729円に設定されています。現在28件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アンブロ リュックサック バックパック 30L はっ水 止水ファスナー 再帰反射 消臭 PCポケット ペットボトル収納 通学 通勤 メンズ
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダーストラップ
・タテ48cmxヨコ32cmxマチ16cm
・ポケットの数:5(外側4/内側1)
・メイン素材: ポリエステル
・留め具の種類: ファスナー
・耐水性能なし
・表地: ポリエステル
・重量:800g
【サイズ】
高さ : 8.40 cm
横幅 : 43.10 cm
奥行 : 45.60 cm
重量 : 820.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7729円
28 入札履歴
終了
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