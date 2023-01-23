『SwimWays Corp. 80014 K Floating Lounger Blue【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 21時 10分に出品され03月21日 21時 10分に終了予定です。即決価格は7,728円に設定されています。現在186件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SwimWays Corp. 80014 K Floating Lounger Blue
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 47.00 cm
奥行 : 50.00 cm
重量 : 1.82 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7728円
186 入札履歴
終了
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