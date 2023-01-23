『ユニット ヘルメット用冷却器 ヘルメット送風機 ヘルクール（電池一体型）/HO901A【お歳暮】』はヤフオクでから04月21日 14時 46分に出品され04月21日 14時 46分に終了予定です。即決価格は7,728円に設定されています。現在884件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ヘルメット用の換気、蒸れ防止に。

電源：単3形乾電池×2本(別売)。電源(V)：単3形乾電池×2本(別売)。幅(mm)：96。奥行(mm)：60。高さ(mm)：112。送風機・電池一体型、ヘルメット取付タイプ。ヘルクール本体（ブリスターパックに梱包）、ヘルメットに接着する面ファスナーシート一対。