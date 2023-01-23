『molten(モルテン) バスケットボール JB4800 B6C4800【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 18時 10分に出品され03月27日 18時 10分に終了予定です。即決価格は7,728円に設定されています。現在708件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

molten(モルテン) バスケットボール JB4800 B6C4800



【商品説明】

・JBA検定球

・※掲載商品の仕様は、改良のため許可なく変更することがございます。ご了承ください。

・※空気の入れ過ぎにご注意ください。

・周囲:72.4~73.7cm

・発泡カーカス仕様

・直径:23.2cm

・重量:510~567g



【サイズ】

高さ : 23.00 cm

横幅 : 23.00 cm

奥行 : 23.00 cm

重量 : 540.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。