『鏡 ライト付き、女優ミラー 、ライト付きハリウッドミラー、卓上ミラー＆壁掛けミラー、10倍拡大鏡、3色モード、スマートタッチコントロール、l【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 17時 20分に出品され04月20日 17時 20分に終了予定です。即決価格は7,728円に設定されています。現在348件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
鏡 ライト付き、女優ミラー 、ライト付きハリウッドミラー、卓上ミラー＆壁掛けミラー、10倍拡大鏡、3色モード、スマートタッチコントロール、l
【商品説明】
・?? 【快適な大型サイズのライト付きバニティミラー】他のメイク用小型デスクミラーと比較して、当社のメイクアップミラー19.1 "x16" 完璧なサイズは、一度に顔全体を見ることができ、また上半身のケアもしっかりでき、毎日のグルーミング、ケア、ドレスなどに完璧です。
・?? 【頑丈なアルミ合金フレームと高品質のLED電球】LEDメイクアップミラーフレームは頑丈なアルミ合金製で、スタイリッシュで美しく、耐久性があります。高品質なLEDライトの寿命は最大50，000時間、柔らかい光は目を傷つけません。
・??【スマートタッチスクリーンとメモリー機能】ハリウッドメイクミラーはスマートタッチスクリーンで設計
【サイズ】
高さ : 7.62 cm
横幅 : 43.81 cm
奥行 : 55.88 cm
重量 : 2.83 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7728円
348 入札履歴
終了
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