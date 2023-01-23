『ユリアージュ サーマル クレンジングウォーター(脂性肌用) 250mL 5個セット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 03時 46分に出品され03月18日 03時 46分に終了予定です。即決価格は7,728円に設定されています。現在71件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
使用期限は6カ月以上先のものを送ります。ユリアージュ温泉水*を10%配合したふき取りタイプのメーク落とし。グリセリン*、ヒラマメ果実エキス*、リンゴ果実エキス*配合で肌の潤いを保ちながらメーク汚れ、過剰な皮脂をすっきり落とす。メークを手早く落とせ、洗い流しも不要。アクアティックフローラルの香り。（*保湿成分）
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ユリアージュ サーマル クレンジングウォーター(脂性肌用) 250mL 5個セット 送料無料
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落札価格7728円
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終了
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