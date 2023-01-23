『人工観葉植物 サッカレント ポット ポット付き 高さ28cm （P114-99513) （代引き不可）【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 12時 18分に出品され03月29日 12時 18分に終了予定です。即決価格は7,728円に設定されています。現在137件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 人工観葉植物 サッカレント ポット ポット付き 高さ28cm （P114-99513) （代引き不可） インテリアグリーン フェイクグリーン

すぐに飾れるポット付き。ちょっとしたスペースにコンパクトなアートグリーン。

代引き不可

カテゴリ 花、ガーデニング

人工観葉、フェイクグリーン タグ 人工観葉植物

サッカレント

ポット

ポット付き

高さ28cm

（P114-99513)

（代引き不可）