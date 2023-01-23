『JIH Aquarium Standard 3/16inch Black Flexible Airline Tubing with Black Plastic Connectors for Fish Tank Terrariums and Hydroponics (J-50feet)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 22時 04分に出品され03月27日 22時 04分に終了予定です。即決価格は7,728円に設定されています。現在146件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名JIH Aquarium Standard 3/16"" Black Flexible Airline Tubing with Black Plastic Connectors for Fish Tank，Terrariums， and Hydroponics (J-50feet)ブランド：JIH商品サイズ：J-50feet高さ：5.2 cm横幅：13.6 cm奥行：22.4 cm 商品番号：色：素材：
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落札価格7728円
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