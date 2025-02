CD/Galileo Galilei/Tsunagari Daisuki Box (4CD+Blu-ray) (完全生産限定盤)【お歳暮】

商品情報

Galileo Galilei (ガリレオガリレイ がりれおがりれい)

2023年3月29日 発売



祝 Galileo Galilei 活動再開!

メンバーと振り返るファン必携の BOX SET。

先ごろ活動再開を発表し瞬く間にトレンド入りし話題となった Galileo Galilei のソニーミュージック時代の音源やライブ映像、インディーズ復刻盤などでボックスセット化。



CD:1

1.Hellogoodbye

2.稚内

3.Imaginary Friends

4.老人と海

5.星を落とす

6.くじらの骨

7.Sex and Summer

8.リジー

9.Jonathan

10.Birthday

11.バナナフィッシュの浜辺と黒い虹 with Aimer

12.鳥と鳥

13.燃える森と氷河

14.Sea and The Darkness II(Totally Black)

15.New Flower

16.Escape

17.4匹のくじら

BD:2

1.夏空(Original Music Video)

2.青い栞(2011.11.20 新木場STUDIO COAST 東京ワンマンライブ(草)はっぱカッター(草))

3.さよならフロンティア(2011.11.20 新木場STUDIO COAST 東京ワ