『CD/Galileo Galilei/Tsunagari Daisuki Box (4CD+Blu-ray) (完全生産限定盤)【お歳暮】』はヤフオクでから04月27日 00時 50分に出品され04月27日 00時 50分に終了予定です。即決価格は7,728円に設定されています。現在953件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
Galileo Galilei (ガリレオガリレイ がりれおがりれい)
2023年3月29日 発売
祝 Galileo Galilei 活動再開!
メンバーと振り返るファン必携の BOX SET。
先ごろ活動再開を発表し瞬く間にトレンド入りし話題となった Galileo Galilei のソニーミュージック時代の音源やライブ映像、インディーズ復刻盤などでボックスセット化。
CD:1
1.Hellogoodbye
2.稚内
3.Imaginary Friends
4.老人と海
5.星を落とす
6.くじらの骨
7.Sex and Summer
8.リジー
9.Jonathan
10.Birthday
11.バナナフィッシュの浜辺と黒い虹 with Aimer
12.鳥と鳥
13.燃える森と氷河
14.Sea and The Darkness II(Totally Black)
15.New Flower
16.Escape
17.4匹のくじら
BD:2
1.夏空(Original Music Video)
2.青い栞(2011.11.20 新木場STUDIO COAST 東京ワンマンライブ(草)はっぱカッター(草))
3.さよならフロンティア(2011.11.20 新木場STUDIO COAST 東京ワ
CD/Galileo Galilei/Tsunagari Daisuki Box (4CD+Blu-ray) (完全生産限定盤)
¥ 7728
CD/Galileo Galilei/Tsunagari Daisuki Box (4CD+Blu-ray) (完全生産限定盤)
¥ 7728
CD/清竜人/FEMALE (3CD+Blu-ray+DVD) (完全生産限定盤)
¥ 7728
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CD/MORISAKI WIN/BAGGAGE (2CD+Blu-ray) (限定盤/class W)
¥ 7728
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Act3
¥ 7728
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メーカー特典あり 3タイプセット D.D. / Imitation Rain(Snow Man仕様)(初回盤+with SixTONES盤+
¥ 7728
ウィンディ?ワーナー・ソフト・ロック・コレクション(2)
¥ 7728
すべての人の心に花を
¥ 7728
ブラッド・フラワーズ
¥ 7728
ブラッド・フラワーズ
¥ 7728
ラブストーリー (初回限定盤A)(DVD付)
¥ 7728
落札価格7728円
953 入札履歴
終了
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