『中古邦楽Blu-ray Disc 不備有)THE IDOLM＠STER CINDERELLA GIRLS 6th LIVE MERRY-GO-R【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 06時 11分に出品され04月19日 06時 11分に終了予定です。即決価格は7,728円に設定されています。現在877件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 CLB-1011

10枚組(本編*8+特典*2)



こちらの商品は＠NAGOYA DOME BOXのDISC2欠品、収納BOXに傷みがございます。



当商品は上記の状態を前提にして販売しております。

ご質問・返品・クレーム等につきましては、お受けかねますので

予め御了承の上ご購入をお願い致します。



こちらの商品は、コロムビアミュージックショップとアソビストアの限定販売です。



こちらの商品は「＠METLIFE DOME BOX」と「＠NAGOYA DOME BOX」の2つのBOXをセットにした商品です。



特典

・2BOX収納カートンBOX

・各BOX：三方背BOX、メモリアルフォトブック 3冊