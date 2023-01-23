『BD/SEKAI NO OWARI/BLUE PLANET ORCHESTRA(Blu-ray) (Blu-ray+2CD) (初回生産限定デラックス盤)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 15時 07分に出品され03月31日 15時 07分に終了予定です。即決価格は7,728円に設定されています。現在801件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
SEKAI NO OWARI (セカイノオワリ せかいのおわり)
2022年8月10日 発売
BD:1
1.BLUE PLANET
2.幻の命
3.虹色の戦争
4.眠り姫
5.スターライトパレード
6.Love the warz
7.Fight Music
8.Death Disco
9.Dragon Night
10.炎と森のカーニバル
11.YOKOHAMA blues
12.RAIN
13.Hey Ho
14.SOS
15.Monsoon Night
16.陽炎
17.silent
18.tears
19.バードマン(ENCORE)
20.Diary(ENCORE)
21.RPG(ENCORE)
CD:2
1.BLUE PLANET
2.幻の命
3.虹色の戦争
4.眠り姫
5.スターライトパレード
6.Love the warz
7.Fight Music
8.Death Disco
9.Dragon Night
10.炎と森のカーニバル
11.YOKOHAMA blues
CD:3
1.RAIN
2.Hey Ho
3.SOS
4.Monsoon Night
5.陽炎
6.silent
7.tears
8.バードマン
9.Diary
10.RPG
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801 入札履歴
終了
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