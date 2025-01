BD/SEKAI NO OWARI/BLUE PLANET ORCHESTRA(Blu-ray) (Blu-ray+2CD) (初回生産限定デラックス盤)【2024年最新】

商品情報

SEKAI NO OWARI (セカイノオワリ せかいのおわり)

2022年8月10日 発売





BD:1

1.BLUE PLANET

2.幻の命

3.虹色の戦争

4.眠り姫

5.スターライトパレード

6.Love the warz

7.Fight Music

8.Death Disco

9.Dragon Night

10.炎と森のカーニバル

11.YOKOHAMA blues

12.RAIN

13.Hey Ho

14.SOS

15.Monsoon Night

16.陽炎

17.silent

18.tears

19.バードマン(ENCORE)

20.Diary(ENCORE)

21.RPG(ENCORE)

CD:2

1.BLUE PLANET

2.幻の命

3.虹色の戦争

4.眠り姫

5.スターライトパレード

6.Love the warz

7.Fight Music

8.Death Disco

9.Dragon Night

10.炎と森のカーニバル

11.YOKOHAMA blues

CD:3

1.RAIN

2.Hey Ho

3.SOS

4.Monsoon Night

5.陽炎

6.silent

7.tears

8.バードマン

9.Diary

10.RPG