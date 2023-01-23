『BD/SEKAI NO OWARI/BLUE PLANET ORCHESTRA(Blu-ray) (Blu-ray+2CD) (初回生産限定デラックス盤)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 15時 07分に出品され03月31日 15時 07分に終了予定です。即決価格は7,728円に設定されています。現在801件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 SEKAI NO OWARI (セカイノオワリ せかいのおわり)

2022年8月10日 発売





BD:1

1.BLUE PLANET

2.幻の命

3.虹色の戦争

4.眠り姫

5.スターライトパレード

6.Love the warz

7.Fight Music

8.Death Disco

9.Dragon Night

10.炎と森のカーニバル

11.YOKOHAMA blues

12.RAIN

13.Hey Ho

14.SOS

15.Monsoon Night

16.陽炎

17.silent

18.tears

19.バードマン(ENCORE)

20.Diary(ENCORE)

21.RPG(ENCORE)

CD:2

1.BLUE PLANET

2.幻の命

3.虹色の戦争

4.眠り姫

5.スターライトパレード

6.Love the warz

7.Fight Music

8.Death Disco

9.Dragon Night

10.炎と森のカーニバル

11.YOKOHAMA blues

CD:3

1.RAIN

2.Hey Ho

3.SOS

4.Monsoon Night

5.陽炎

6.silent

7.tears

8.バードマン

9.Diary

10.RPG