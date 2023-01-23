【送料無料】[Blu-ray]/オムニバス/A3! THIRD BLOOMING FESTIVAL【新年の贈り物】

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2021年11月13日・14日に両国国技館で行われた、イケメン役者育成ゲーム『A3!』待望の第三回目のファンミーティング＜A3! THIRD BLOOMING FESTIVAL＞を両日ともに完全映像化! DAY1: 酒井広大 (佐久間咲也 役)/西山宏太朗 (皆木綴 役)/五十嵐 雅 (シトロン 役)/江口拓也 (皇天馬 役)/土岐隼一 (瑠璃川幸 役)/畠中祐 (兵頭九門 役)/濱健人 (七尾太一 役)/熊谷健太郎 (伏見臣 役)/小西成弥 (泉田莇 役)/寺島惇太 (御影密 役)/豊永利行 (有栖川 誉 役) DAY2: 白井悠介 (碓氷真澄 役)/浅沼晋太郎 (茅ヶ崎至 役)/羽多野 渉 (卯木千景 役)/山谷祥生 (向坂椋 役)/廣瀬大介 (斑鳩三角 役)/赤澤 燈 (三好一成 役)/沢城千春 (摂津万里 役)/武内駿輔 (兵頭十座 役)/帆世雄一 (古市左京 役)/田丸篤志 (月岡紬 役)/佐藤拓也 (高遠丞 役)/日野聡 (ガイ 役) 音声・映像出演: 柿原徹也 (雪白東役) ※DAY1， DA2