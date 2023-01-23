『SCUD シャーラータイプペグ 3+3 ゴールド 07202GS【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 02時 51分に出品され03月08日 02時 51分に終了予定です。即決価格は7,728円に設定されています。現在377件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SCUD シャーラータイプペグ 3+3 ゴールド 07202GS



【商品説明】

・3L/3R

・ゴールドメッキ

・シャーラータイプ

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・ロトマチックタイプ



【サイズ】

高さ : 2.80 cm

横幅 : 11.00 cm

奥行 : 12.70 cm

重量 : 240.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。