『SCUD シャーラータイプペグ 3+3 ゴールド 07202GS【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 02時 51分に出品され03月08日 02時 51分に終了予定です。即決価格は7,728円に設定されています。現在377件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SCUD シャーラータイプペグ 3+3 ゴールド 07202GS
【商品説明】
・3L/3R
・ゴールドメッキ
・シャーラータイプ
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・ロトマチックタイプ
【サイズ】
高さ : 2.80 cm
横幅 : 11.00 cm
奥行 : 12.70 cm
重量 : 240.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
SCUD シャーラータイプペグ 3+3 クローム 07202CS
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落札価格7728円
377 入札履歴
終了
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