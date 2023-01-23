『5個セットサンワサプライ ショルダーベルト(パッド取り外しタイプ) BAG-BELT5X5【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 19時 51分に出品され04月10日 19時 51分に終了予定です。即決価格は7,728円に設定されています。現在36件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
肩への負担を軽減クッション性に優れたショルダーベルト
適合規格:1000BASE-LX
メートル数:15m
コネクタ:SCコネクタ/SCコネクタ(プッシュロック・分割可能)
ファイバ種別:シングルモード
光ファイバコア径:10ミクロン
光ファイバ芯径:125ミクロン
バッファ芯径:900ミクロン
芯数:2芯
タイプ:屋内用
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¥ 7725
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¥ 7718
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YuKa工房 MacBook用 本革スリーブケース M2対応 日本製 シンプル スリム ソフト レザー (Air/Pro 13インチ)
¥ 7708
落札価格7728円
36 入札履歴
終了
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