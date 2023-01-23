『5個セットサンワサプライ ショルダーベルト(パッド取り外しタイプ) BAG-BELT5X5【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 19時 51分に出品され04月10日 19時 51分に終了予定です。即決価格は7,728円に設定されています。現在36件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 肩への負担を軽減クッション性に優れたショルダーベルト



適合規格:1000BASE-LX

メートル数:15m

コネクタ:SCコネクタ/SCコネクタ(プッシュロック・分割可能)

ファイバ種別:シングルモード

光ファイバコア径:10ミクロン

光ファイバ芯径:125ミクロン

バッファ芯径:900ミクロン

芯数:2芯

タイプ:屋内用