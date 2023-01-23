『[ウィンザーノット] WindsorKnot 長袖ボタンダウンカラー ドレスシャツ 日本製 綿100％ サックスブルー無地 ピンオックス 80bd4315-4386【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 18時 39分に出品され03月19日 18時 39分に終了予定です。即決価格は7,728円に設定されています。現在663件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 Windsorknot(ウィンザーノット)ホワイトネーム・・・このブランドについて・・・”もっと気軽にウィンザーノットを楽しんでほしい”の想いから誕生したディフュージョンレーベル。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

トップス タグ [ウィンザーノット]

WindsorKnot

長袖ボタンダウンカラー

ドレスシャツ

日本製

綿100％

サックスブルー無地

ピンオックス

80bd4315-4386