2020秋 ベビー服 女の子 赤ちゃん 服 花柄 ロンパース 出産祝い ギフト カバーオール韓国子供服 おしゃれ かわいいお出かけ プレゼント 59 66 73 80 90cm長袖【2025の人気アイテム】

商品情報

商品説明

生地の厚さ：普通

材質：ポリエステル



【カラー】 写真参考

※画面上と実物では多少色具合が異なって見える場合もございます。ご了承ください。



セット内容 ロンパース単品（※他は商品に含まれません）

おすすめ季節： 秋



サイズ:

59/66/73/80/90 cm



59cm: バスト:51cm 着丈:39cm 袖丈:22cm 肩幅:18.5 cm

66cm: バスト:53cm 着丈:42cm 袖丈:24cm 肩幅:19.5 cm

73cm: バスト:55cm 着丈:45 cm 袖丈:26cm 肩幅:20.5 cm

80cm: バスト:58cm 着丈:48cm 袖丈:28cm 肩幅:21.5 cm

90cm: バスト:61cm 着丈:51cm 袖丈:30cm 肩幅:22.5 cm



※実寸は商品によって（1-3cm前後）に誤差が生じる場合がございますがので、予めご了承くださいませ。