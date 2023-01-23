『2020秋 ベビー服 女の子 赤ちゃん 服 花柄 ロンパース 出産祝い ギフト カバーオール韓国子供服 おしゃれ かわいいお出かけ プレゼント 59 66 73 80 90cm長袖【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 10時 07分に出品され03月17日 10時 07分に終了予定です。即決価格は7,728円に設定されています。現在693件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品説明
生地の厚さ：普通
材質：ポリエステル
【カラー】 写真参考
※画面上と実物では多少色具合が異なって見える場合もございます。ご了承ください。
セット内容 ロンパース単品（※他は商品に含まれません）
おすすめ季節： 秋
サイズ:
59/66/73/80/90 cm
59cm: バスト:51cm 着丈:39cm 袖丈:22cm 肩幅:18.5 cm
66cm: バスト:53cm 着丈:42cm 袖丈:24cm 肩幅:19.5 cm
73cm: バスト:55cm 着丈:45 cm 袖丈:26cm 肩幅:20.5 cm
80cm: バスト:58cm 着丈:48cm 袖丈:28cm 肩幅:21.5 cm
90cm: バスト:61cm 着丈:51cm 袖丈:30cm 肩幅:22.5 cm
※実寸は商品によって（1-3cm前後）に誤差が生じる場合がございますがので、予めご了承くださいませ。
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落札価格7728円
693 入札履歴
終了
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