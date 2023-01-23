『Vita Felice ヴィータフェリーチェ トートバッグ 小さめ レディース 本革 高密度ナイロン 通勤 弁当 本革ハンドル オトナ女子【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 01時 02分に出品され04月17日 01時 02分に終了予定です。即決価格は7,728円に設定されています。現在958件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Vita Felice ヴィータフェリーチェ トートバッグ 小さめ レディース 本革 高密度ナイロン 通勤 弁当 本革ハンドル オトナ女子



【商品説明】

・Closure: Zipper

・Material: Nylon x genuine cowhide leather

・Not only is it practical， but it is also a mini tote bag made for adult girls with attention to size and form. The handle that is always handled is not only durable， but also genuine cowhide leather that shows the quality of the leather as you use it. The main mate



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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