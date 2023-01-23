『Vita Felice ヴィータフェリーチェ トートバッグ レディース a4 自立 通勤バッグ 2way 肩掛け 斜め掛け 厚手 仕事バッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月11日 09時 48分に出品され05月11日 09時 48分に終了予定です。即決価格は7,728円に設定されています。現在359件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Vita Felice ヴィータフェリーチェ トートバッグ レディース a4 自立 通勤バッグ 2way 肩掛け 斜め掛け 厚手 仕事バッグ



【商品説明】





【サイズ】

高さ :

横幅 :

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重量 : 640.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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