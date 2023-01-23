『FANDAREボディバッグ レディース 本革 イヤホン穴付き 防犯 背面ポケット ワンショルダー 斜めがけ 左右掛け替え アウトドア 旅行【2024年最新】 』はヤフオクでから03月04日 17時 04分に出品され03月04日 17時 04分に終了予定です。即決価格は7,728円に設定されています。現在198件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
FANDAREボディバッグ レディース 本革 イヤホン穴付き 防犯 背面ポケット ワンショルダー 斜めがけ 左右掛け替え アウトドア 旅行
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 9.20 cm
横幅 : 24.20 cm
奥行 : 32.40 cm
重量 : 460.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
※食品販売の場合についての補足
商品サンプル画像の中に記載の賞味期限部分はあくまでのサンプル例であり、販売商品の賞味期限は1ヵ月以上の賞味期限がある品物を出荷させていただきます。
商品サンプル画像の中にイメージ画像が含まれておりますが全て新品未開封の品物を出荷させていただきます。
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落札価格7728円
198 入札履歴
終了
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