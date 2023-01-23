『[サマンサベガ] リュック ナイロンリュック 72120115631【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 04時 57分に出品され03月07日 04時 57分に終了予定です。即決価格は7,728円に設定されています。現在179件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 色：ブラック

表地: ナイロン

防水

ストラップの種類: クロスボディ

留め具の種類: ファスナー

タテ30cmxヨコ25cmxマチ14cm

ポケットの数:5(外側4/内側1)

重量:430g

ファッション/バッグ・スーツケース/リュック・バックパック/タウンリュック・ビジネスリュック/レディース

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ナイロンリュック

72120115631