『ROLAND RT-30H ドラムトリガー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 21時 50分に出品され03月17日 21時 50分に終了予定です。即決価格は7,727円に設定されています。現在38件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ROLAND RT-30H ドラムトリガー



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.71 cm

横幅 : 12.60 cm

奥行 : 20.09 cm

重量 : 310.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。