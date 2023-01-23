『Obligato オブリガート ヴァイオリン弦 G線 シンセティックコア 4/4 シルヴァー巻 411421【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月04日 16時 35分に出品され04月04日 16時 35分に終了予定です。即決価格は7,727円に設定されています。現在760件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Obligato オブリガート ヴァイオリン弦 G線 シンセティックコア 4/4 シルヴァー巻 411421



【商品説明】

・エヴァ・ピラッツィと同様、ピラストロ社を代表するナイロン弦。

・ピラストロ社（ドイツ）製

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・明るく澄んで、しかも暖かい音色で、張力もちょうど良く弾きやすい。

・極めて暖かく柔らかな音色が魅力のナイロン弦。まるでガットのような音色とレスポンスの良さに定評。

・楽器を鳴らす力があり、バランスよくオールマイティに使える。



【サイズ】

高さ : 0.30 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 10.00 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。