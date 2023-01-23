『バレッタ Moon Collection きらきら ビジュー 上品 ドレス まとめ髪 大人 サークル ヘアアクセサリー 髪飾り マジックスタ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 01時 16分に出品され03月23日 01時 16分に終了予定です。即決価格は7,727円に設定されています。現在857件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
バレッタ Moon Collection きらきら ビジュー 上品 ドレス まとめ髪 大人 サークル ヘアアクセサリー 髪飾り マジックスタ
【商品説明】
・クリル樽の敷き詰め方向を変えることで360度様々な方向に反射
・銀河の星空を丸く切り取ったようなモチーフ
・黒いリボンのすっきりとした細いラインが大人の洗練された美しさを彩ります
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7727円
857 入札履歴
終了
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