『FUJIFILM インスタントカメラ チェキ instax mini 11 チャコールグレイ INS MINI 11 GRAY【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 08時 01分に出品され03月08日 08時 01分に終了予定です。即決価格は7,727円に設定されています。現在890件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
FUJIFILM インスタントカメラ チェキ instax mini 11 チャコールグレイ INS MINI 11 GRAY
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.80 cm
横幅 : 13.00 cm
奥行 : 16.30 cm
重量 : 430.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7727円
890 入札履歴
終了
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