『FUJIFILM インスタントカメラ チェキ instax mini 11 チャコールグレイ INS MINI 11 GRAY【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 08時 01分に出品され03月08日 08時 01分に終了予定です。即決価格は7,727円に設定されています。現在890件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

FUJIFILM インスタントカメラ チェキ instax mini 11 チャコールグレイ INS MINI 11 GRAY



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.80 cm

横幅 : 13.00 cm

奥行 : 16.30 cm

重量 : 430.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。