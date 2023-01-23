『ViaGasaFamido 蠕動ポンプ G628-2ミニチュア小型自動自吸ポンプ12V DCモーター100-240V電源(（G628-2【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 08時 45分に出品され03月09日 08時 45分に終了予定です。即決価格は7,727円に設定されています。現在878件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ViaGasaFamido 蠕動ポンプ G628-2ミニチュア小型自動自吸ポンプ12V DCモーター100-240V電源(（G628-2-3）)
商品コード：37062377787
型番：ViaGasaFamidogfg5zbmcua-09
カラー：（G628-2-3）
調整可能なフロー:ダブルノブ設計、フロー調整がより便利です。
インテリジェントリマインダーを使用:ポンプの状態をリアルタイムで知るためのインテリジェントリマインダーライト。
取り外し可能なポンプヘッド:ポンプヘッドの分解が簡単で、交換やメンテナンスが簡単です。
並列設計のダブルポンプヘッド:ダブルポンプヘッドは、干渉のない、並列の独立した速度調整で設計されています。
バックハンギングホールのデザイン:吊るしやすく、熱放散に適しています。
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落札価格7727円
878 入札履歴
終了
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